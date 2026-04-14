Negozia Sumitomo Corporation - 8053 CFD

Su Sumitomo Corporation

Sumitomo Corp è una società commerciale integrata. Opera attraverso sei settori di attività: Prodotti metallici, che comprende vari prodotti metallici, come prodotti siderurgici e prodotti metallici non ferrosi; Sistemi di trasporto e costruzione, che si occupa di transazioni relative a navi, aeromobili, sistemi di trasporto, veicoli a motore, attrezzature per l'edilizia e relativi componenti e parti; Infrastrutture, che si occupa di una serie di progetti di sviluppo infrastrutturale all'estero, come la generazione di energia, il settore delle energie rinnovabili e altri; Media e Digital, che si occupa, tra l'altro, di operazioni televisive via cavo e di cinema; Life e Real Estate, che comprende supermercati alimentari, attività sanitarie, gestione di strutture e fondi, attività immobiliari e altro, e Mineral Resources and Chemical, che si occupa dello sviluppo e del commercio di risorse minerarie ed energetiche e di operazioni su derivati di materie prime.

Il prezzo attuale dell'azione Sumitomo Corporation è di 6064.22 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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