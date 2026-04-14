Negozia Waste Management - WM CFD

Su Waste Management, Inc.

Waste Management, Inc. (WM) è una holding. La Società, attraverso le sue controllate, è un fornitore di servizi ambientali di gestione dei rifiuti. I segmenti della Società comprendono Rifiuti solidi e Altro. Il segmento dei rifiuti solidi della Società include le atttività dei rifiuti solidi. Il segmento Altro include la sua organizzazione Strategic Business Solutions (WMSBS); le sue operazioni di gas-energia da discarica e i servizi di subappalto e amministrazione di terzi gestiti dai suoi servizi energetici e ambientali e dalle organizzazioni WM Renewable Energy; i suoi servizi di brokeraggio del riciclaggio e le sue offerte e soluzioni di servizi, come i servizi di auto-stoccaggio portatile e di lunga distanza, il riciclaggio delle lampade fluorescenti e gli interessi che detiene nelle proprietà di produzione di petrolio e gas. Al 31 dicembre 2016, la Società possedeva o gestiva 243 discariche per rifiuti solidi e cinque discariche per rifiuti pericolosi sicure. I suoi servizi di intermediazione sul riciclaggio prevedono la gestione della commercializzazione di materiali riciclabili per conto terzi.

Il prezzo attuale dell'azione Waste Management è di 226.5 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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