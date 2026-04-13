Negozia Evolution Gaming Group AB - EVO CFD
Su Evolution Gaming Group AB
Evolution AB (publ), già Evolution Gaming Group AB (publ), è una società con sede in Svezia che opera nel settore dei servizi Internet. La Società sviluppa, produce, commercializza e concede in licenza soluzioni di casinò live business-to-business (B2B) completamente integrate per gli operatori di gioco. Gli operatori di gioco commercializzano e offrono i prodotti ai loro utenti finali. La Società fornisce i suoi servizi attraverso studi di casinò dal vivo in Europa, Canada e Stati Uniti.
Il prezzo attuale dell'azione Evolution Gaming Group AB è di 597 SEK. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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