Negozia Thermo Fisher Scientific - TMO CFD

Su Thermo Fisher Scientific Inc.

Thermo Fisher Scientific Inc. sviluppa, produce e vende una gamma di prodotti. La Società opera attraverso quattro segmenti: Soluzioni per le scienze della vita, Strumenti analitici, Diagnostica specialistica e Prodotti e servizi di laboratorio. Offre i suoi prodotti e servizi attraverso vari marchi, tra cui Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific e Unity Lab Services. Il segmento Soluzioni per le scienze della vita fornisce un portafoglio di reagenti, strumenti e materiali di consumo utilizzati nella ricerca biologica e medica, nella scoperta e nella produzione di nuovi farmaci e vaccini. Il segmento degli Strumenti analitici offre una vasta offerta di strumenti, materiali di consumo, software e servizi che vengono utilizzati per una vasta gamma di applicazioni in laboratorio. Il segmento Diagnostica specialistica offre una vasta gamma di kit per test diagnostici, reagenti, terreni di coltura, strumenti e prodotti associati. Il suo segmento Prodotti e servizi di laboratorio offre prodotti e soluzioni necessari per il laboratorio.

Il prezzo attuale dell'azione Thermo Fisher Scientific è di 529.96 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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