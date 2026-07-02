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Su Vor Biopharma Inc.

Vor Biopharma Inc. è una società di terapia cellulare in fase clinica. L'azienda è impegnata a combinare un approccio innovativo di ingegneria del paziente con terapie mirate per fornire soluzioni ai pazienti affetti da neoplasie ematologiche. L'azienda sviluppa cellule staminali ematopoietiche ingegnerizzate (eHSC) candidate al trattamento, VOR33 e VCAR33, che insieme costituiscono il paradigma terapeutico per la leucemia mieloide acuta (AML) e altre neoplasie ematologiche. La piattaforma dell'azienda fornisce trattamenti sia per i trapianti di cellule staminali ematopoietiche che per le terapie mirate, come i coniugati anticorpo-farmaco (ADC), gli anticorpi bispecifici e i trattamenti con cellule CAR-T, tra cui CD33 CAR-T. L'azienda utilizza una tecnologia di ingegneria genomica per rimuovere i target di superficie del CD33 dalle cellule staminali ematopoietiche (HSC) per creare VOR33. Le cellule staminali ematopoietiche dell'azienda, come VOR33, sono state progettate per essere utilizzate con terapie come VCAR33, in grado di uccidere in modo specifico il tumore.

Il prezzo attuale dell'azione Vor Biopharma Inc. è di 21.63 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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