Negozia Viridien - CGG CFD

Su CGG SA

CGG S.A. è un produttore di attrezzature geofisiche. L'azienda fornisce servizi di acquisizione dati relativi all'ambiente marino, continentale e atmosferico, nonché una vasta gamma di altri servizi geoscientifici, tra cui immagine dati, servizi di consulenza geoscientifica e di ingegneria petrolifera, raccolta, sviluppo e concessione di licenze relative ai dati geologici. Comprende le seguenti divisioni: Acquisizione dati contrattuali, Geologia, Geofisica & Bacino idrico (GGR), Attrezzatura e Risorse non operative. La divisione Acquisizione dati contrattuali include l'acquisizione di dati relativi all'ambiente marino, continentale e multifisici. La divisione GGR della società include la linea operativa multicliente e le attività commerciali Immagini del sottosuolo e Bacino idrico (elaborazione e imaging di dati geofisici, qualificazione dei bacini idrici, servizi di consulenza geofisica e servizi software, archiviazione di dati geologici e soluzioni di gestione dati). La divisione Attrezzatura è rappresentata dalle attività di produzione e vendita per attrezzature sismiche. La divisione opera attraverso Saturno, un'acquisizione multi-client del Bacino di Santos, situato al largo delle coste del Brasile.

Il prezzo attuale dell'azione Viridien è di 123.476 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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