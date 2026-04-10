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Su Dassault Systemes SE

Dassault Systemes SE è una società di software con sede in Francia, che offre diversi tipi di soluzioni tridimensionali (3D). Il suo prodotto, 3DEXPERIENCE, è una piattaforma di esperienza aziendale strutturata in quattro quadranti che comprendono dodici marchi: applicazioni Sociali e Collaborative (tra cui ENOVIA, 3DEXCITE, CENTRIC PLM), applicazioni di Modellazione 3D (tra cui SOLIDWORKS, CATIA, GEOVIA, BIOVIA); applicazioni di Simulazione (inclusi 3DVIA, DELMIA, SIMULIA) e applicazioni di Information Intelligence (inclusi NETVIBES, EXALEAD). La Società sviluppa soluzioni orientate all'industria per settori come l'aerospaziale e la difesa, i trasporti e la mobilità, le attrezzature industriali, i servizi alle imprese, l'alta tecnologia, le scienze della vita, l'energia e i materiali, i beni di consumo e la vendita al dettaglio, l'edilizia, le città e i territori, i beni di consumo confezionati merci e vendita al dettaglio e marittimo e offshore.

Il prezzo attuale dell'azione Dassault System è di 16.93 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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