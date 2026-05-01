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Negozia Velocity Financial LLC - VEL CFD

Il mercato non è al momento disponibile Le informazioni di mercato sono aggiornate al 2026-05-01 19:45:59
Condizioni di Trading
Tipologia
Questo mercato finanziario è disponibile per il trading di CFD.
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CFD
Spread0.17
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni long
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni long
Margine. Il tuo investimento
$1,000.00
Adeguamento finanziamento overnight
Oneri per l'intero valore della posizione
-0.021596 %
(-$1.08)

Dimensione dell'operazione a leva ~$5,000.00

Denaro da leva ~$4,000.00

-0.02160%
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni short
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni short
Margine. Il tuo investimento
$1,000.00
Adeguamento finanziamento overnight
Oneri per l'intero valore della posizione
-0.000626 %
(-$0.03)

Dimensione dell'operazione a leva ~$5,000.00

Denaro da leva ~$4,000.00

-0.00063%
Ora di adeguamento degli interessi overnight21:00 (UTC)
ValutaUSD
Quantità negoziata min1
Margine20.00%
BorsaUnited States of America
Commissione sull'operazione10%
Premio stop garantito
La commissione prevista per gli stop-loss garantiti (GSL) viene applicata solo se il GSL viene effettivamente attivato. Per ulteriori informazioni, visita la sezione del nostro sito dedicata a oneri e commissioni.
1%

1La commissione applicata per l'esecuzione delle operazioni è lo spread, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Vai alla sezione Oneri e commissioni del nostro sito per ulteriori informazioni

Statistiche Principali
Chiusura prec.19.05
Apertura18.32
Variazione a 1 Anno2.86%
Range Giornaliero18.32 - 19.35

Negozia Velocity Financial LLC - VEL CFD

Su Velocity Financial LLC

Velocity Financial, Inc. è una società finanziaria immobiliare integrata verticalmente. L'azienda crea e gestisce prestiti per investitori garantiti da immobili residenziali in affitto da una a quattro unità e da piccole proprietà commerciali, che vengono indicati collettivamente come prestiti immobiliari per investitori. L'azienda crea prestiti a livello nazionale attraverso la sua rete di broker ipotecari indipendenti. Il portafoglio della Società comprende prestiti detenuti per investimento e prestiti detenuti per la vendita. I prestiti sono garantiti da un pegno di primo grado sulla proprietà sottostante, con l'aggiunta di una garanzia personale. Il suo portafoglio prestiti ammonta a 2,1 miliardi di dollari di capitale non pagato (UPB) su proprietà in 45 stati e nel Distretto di Columbia. La Società finanzia il proprio portafoglio principalmente attraverso una combinazione di strutture di magazzino garantite, impegnate e non impegnate, cartolarizzazioni, debito aziendale e azioni.

Il prezzo attuale dell'azione Velocity Financial LLC è di 19.32 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Swatch Group AG, Deckers Outdoor Corporation, TPG Inc., SE Banken A, Independent Bank Group e ALFEN. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.

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2025-06-04
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