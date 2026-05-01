Negozia Velocity Financial LLC - VEL CFD

Su Velocity Financial LLC

Velocity Financial, Inc. è una società finanziaria immobiliare integrata verticalmente. L'azienda crea e gestisce prestiti per investitori garantiti da immobili residenziali in affitto da una a quattro unità e da piccole proprietà commerciali, che vengono indicati collettivamente come prestiti immobiliari per investitori. L'azienda crea prestiti a livello nazionale attraverso la sua rete di broker ipotecari indipendenti. Il portafoglio della Società comprende prestiti detenuti per investimento e prestiti detenuti per la vendita. I prestiti sono garantiti da un pegno di primo grado sulla proprietà sottostante, con l'aggiunta di una garanzia personale. Il suo portafoglio prestiti ammonta a 2,1 miliardi di dollari di capitale non pagato (UPB) su proprietà in 45 stati e nel Distretto di Columbia. La Società finanzia il proprio portafoglio principalmente attraverso una combinazione di strutture di magazzino garantite, impegnate e non impegnate, cartolarizzazioni, debito aziendale e azioni.

Il prezzo attuale dell'azione Velocity Financial LLC è di 19.32 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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