Negozia TPG Inc. - TPG CFD

Su TPG Inc.

TPG Inc., già TPG Partners, LLC, è una società di gestione patrimoniale alternativa globale. Si compone di cinque piattaforme di investimento multi-prodotto, tra cui Capital, Growth, Impact, Real Estate e Market Solutions. Capital è una piattaforma di investimento in private equity su larga scala. I suoi prodotti Capital includono TPG Capital, TPG Asia, TPG Healthcare Partners e Continuation Vehicles. Growth è una piattaforma di investimenti in private equity e middle market. I suoi prodotti Growth includono TPG Growth, TPG Tech Adjacencies e TPG Digital Media. Impact è una piattaforma di investimenti di private equity focalizzata sul raggiungimento di risultati sociali e finanziari. I suoi prodotti Impact includono TPG Rise Funds, TPG Rise Climate ed Evercare. Real Estate è una piattaforma di investimento immobiliare. I suoi prodotti immobiliari comprendono TPG Real Estate Partners, Real Estate Thematic Advantage Core Plus e TPG RE Finance Trust. I prodotti Market Solutions comprendono Public Market Investing e Private Market Solutions.

Il prezzo attuale dell'azione TPG Inc. è di 44 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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