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Su Valeo SE

VALEO S.A. è un‘azienda fornitrice per l‘industria automobilistica. L‘azienda è una società di soluzioni tecnologiche. Le divisioni operative della società comprendono Comfort & Driving Assistance Systems, Powertrain Systems, Thermal Systems e Visibility Systems. L‘azienda fornisce ricambi originali per apparecchiature alle case automobilistiche e pezzi di ricambio per il mercato di post-vendita indipendente. L‘azienda è impegnata in prodotti e sistemi che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica (CO2), nonché allo sviluppo di una guida intuitiva. La società sviluppa sistemi di illuminazione interni ed esterni. La divisione Comfort & Driving Assistance Systems comprende sistemi di assistenza alla guida, sistemi elettronici e di controllo interni. La divisione Powertrain Systems comprende impianti elettrici, sistemi di trasmissione, sistemi di combustione del motore ed elettronica. La divisione Thermal Systems sviluppa e produce sistemi, moduli e componenti. La divisione Visibility Systems progetta e produce sistemi per il supporto del guidatore e dei passeggeri. La società opera attraverso Cloudmade.

Il prezzo attuale dell'azione Valeo è di 11.15 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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