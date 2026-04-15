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Su Regency Centers Reit
Regency Centers Corporation è un fondo di investimento immobiliare (REIT). La Società conduce tutte le sue operazioni attraverso Regency Centers, L.P. (la partnership operativa). Si occupa principalmente di proprietà, gestione, locazione, acquisizione, sviluppo e riqualificazione di centri commerciali attraverso la Operating Partnership. La Società possiede circa 298 proprietà e detiene partecipazioni parziali in altre 104 proprietà attraverso investimenti non consolidati in partnership immobiliari. Le proprietà della Società includono Willa Springs, Dunwoody Hall, Alden Bridge, Hasley Canyon Village, Shiloh Springs, Bethany Park Place, Blossom Valley, Amerige Heights Town Center, Clayton Valley Shopping Center, French Valley Village Center, Warwick Square Shopping Center, Pleasant Hill Shopping Center, Black Rock, Snell & Branham Plaza, Applewood Shopping Center, Spring Valley Shopping Center, Bridgemill Market, Rivertowns Square e Point Royale Shopping Center.
Il prezzo attuale dell'azione Regency Centers Reit è di 79.22 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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