Negozia Avery Dennison - AVY CFD

Su Avery Dennison Corp

Avery Dennison Corporation, con le relative società controllate, si occupa della produzione di materiali autoadesivi, di beni di consumo e prodotti trasformati. Alcuni materiali autoadesivi vengono convertiti in etichette e altri prodotti tramite processi di impressione a secco, stampa, impressione e stampaggio, mentre altri vengono commercializzati in formato non convertito come materiali di base, nastri adesivi e protezioni riflettenti. La società, inoltre, produce e vende vari beni di consumo, prodotti trasformati ed altri articoli privi di componenti autoadesivi, quali blocchi note, raccoglitori a tre anelli, sistemi di classificazione, evidenziatori, fermagli, moduli commerciali, prodotti catarinfrangenti per la sicurezza sulle autostrade, oltre a biglietti, cartellini, etichette e attrezzature di stampa per la vendita al dettaglio e per i produttori di abbigliamento.

Il prezzo attuale dell'azione Avery Dennison è di 170.92 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Melco Resorts & Entertainment Limited, Aalberts Industries N.V., SOC Telemed, Inc., Castle Biosciences, Inc., ANI Pharma e Qualtrics International Inc.. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.