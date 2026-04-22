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Su Unum Group

UnumProvident Corporation offre prodotti di copertura per i rischi relativi alla protezione del reddito a gruppi e singoli negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il segmento Income Protection include assicurazioni sulla protezione del reddito a breve e a lunga scadenza per gruppi e singoli, assicurazioni mediche a lunga scadenza per gruppi e singoli e servizi di gestione dei disabili. Il segmento Life and Accident include assicurazione sulla vita, morte accidentale e amputazioni, malattie critiche e tumori. Il segmento Colonial include assicurazioni sulla vita, protezione del reddito, incidenti e malattie, tumori e malattie critiche, commercializzate attraverso la sua controllata Colonial Life & Accident Insurance Company. Il segmento Other Operating include i risultati di prodotti non più commercializzati attivamente, tra cui pensioni sulla vita per privati e aziende, pool di riassicurazioni e attività di gestione nonché assicurazioni contro le malattie e annualità individuali. Nel maggio 2004, RBC Insurance ha acquisito le attività canadesi di Accident.

Il prezzo attuale dell'azione Unum è di 76.95 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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