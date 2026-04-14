Negozia Unilever PLC ADR - USD - UL CFD

Su Unilever plc (ADR)

UNILEVER PLC è un fornitore di prodotti alimentari, per casa e per la cura personale. Il portafoglio della società varia da alimenti nutrizionalmente equilibrati a creme gelato, saponi, shampoo e prodotti per la cura della famiglia. La società opera attraverso quattro segmenti: Cura personale, cibi, casa e rinfresco. Il segmento di cura personale include la vendita di prodotti per la cura della pelle e capelli, deodoranti e cura orale. Il segmento alimenti include la vendita di zuppe, brodi, salse, snack, maionese, condimenti per insalata, margarine e diffusori. Il segmento casa include la vendita di prodotti per la cura della casa, come polveri, liquidi e capsule, barre di sapone e una gamma di prodotti per la pulizia. Il segmento rinfresco include la vendita di gelati e bevande a base di tela. La società ha circa 400 marchi presenti nelle case di tutto il mondo, tra cui Persil, Dove, Knorr, Domestos, Hellmann's, Lipton, Wall's, PG Tips, Ben & Jerry's, Marmite, Magnum e Lynx. La società opera in oltre 190 paesi.

Il prezzo attuale dell'azione Unilever PLC ADR - USD è di 57.86 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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