Negozia Tyson Foods - TSN CFD

Su Tyson Foods

Tyson Foods, Inc. è un'azienda alimentare focalizzata sulle proteine. I suoi segmenti comprendono Manzo, Maiale, Pollo e Alimenti pronti. Il segmento delle carni bovine comprende le attività relative alla lavorazione di bovini alimentati vivi e alla trasformazione di carcasse di manzo vestite in tagli primari e subprimari e in prodotti pronti per l'uso. Include anche le vendite di prodotti affini, come pelli e carni varie, e le operazioni logistiche per la movimentazione dei prodotti lungo la catena di approvvigionamento. Il segmento della carne suina comprende le operazioni di lavorazione dei maiali vivi da mercato e la trasformazione delle carcasse di maiale in tagli primari e subprimari e in prodotti pronti per la vendita. Il segmento dei polli comprende le attività domestiche relative all'allevamento e alla lavorazione di polli vivi e all'acquisto di materie prime per prodotti di pollo freschi, congelati e a valore aggiunto, nonché le vendite di prodotti affini. Il segmento dei cibi pronti comprende le attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari surgelati e refrigerati e le operazioni logistiche per la movimentazione dei prodotti lungo la catena di approvvigionamento.

Il prezzo attuale dell'azione Tyson Foods è di 62.99 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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