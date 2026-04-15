Negozia Trinity Industries Inc - TRN CFD

Su Trinity Industries, Inc.

Trinity Industries, Inc. è un'azienda che fornisce prodotti e servizi ferroviari in Nord America. Le attività ferroviarie della Società commercializzano i loro prodotti e servizi per le automotrici con il nome commerciale di TrinityRail. La piattaforma TrinityRail fornisce servizi di leasing e di gestione delle automotrici, nonché di produzione, manutenzione e modifica delle stesse. L'azienda opera in due segmenti: il Railcar Leasing and Management Services Group e il Rail Products Group. Il segmento Railcar Leasing and Management Services Group possiede e gestisce una flotta di automotrici e fornisce a terzi servizi di leasing, gestione e amministrazione della flotta. Il segmento Rail Products Group produce e vende automotrici e relative parti e componenti e fornisce servizi di manutenzione e modifica delle automotrici. Possiede inoltre aziende che si occupano della produzione di prodotti utilizzati nelle strade e nel controllo del traffico.

Il prezzo attuale dell'azione Trinity Industries Inc è di 33.4 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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