Negozia Tokyo Gas Co.,Ltd. - 9531 CFD

Su Tokyo Gas Co.,Ltd.

TOKYO GAS CO., LTD. è una società con sede in Giappone che si occupa principalmente di gas, energia elettrica, attività legate all'energia e attività immobiliari. La Società opera in cinque settori di attività. Il segmento Gas è impegnato nella produzione, fornitura e vendita di gas e gas liquido, nonché nella vendita di gas naturale liquefatto (LNG). Il segmento Energia elettrica si occupa della vendita di energia elettrica, nonché del funzionamento e della gestione di centrali elettriche. Il segmento Overseas si occupa dello sviluppo e dell'investimento di risorse all'estero, nonché della fornitura di energia. Il segmento Energia si occupa di soluzioni ingegneristiche, quali servizi di ingegneria e di energia, nonché della vendita di attrezzature per il gas e della costruzione di impianti per il gas. Il segmento Real Estate è impegnato nello sviluppo, nella locazione e nella gestione di immobili. La Società è inoltre impegnata nel settore del trasporto del GNL e dell'elaborazione delle informazioni.

Il prezzo attuale dell'azione Tokyo Gas Co.,Ltd. è di 6946.24 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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