Negozia Rio Tinto PLC - USD - RIOus CFD

Su Rio Tinto plc (ADR)

RIO TINTO PLC è una società mineraria. L'azienda si concentra nella ricerca, estrazione, lavorazione e commercializzazione delle risorse minerarie della terra. I segmenti della società includono alluminio, rame e carbone, diamanti, minerali e minerali di ferro. Il settore dell‘alluminio dell'azienda comprende miniere di bauxite, raffinerie di allumina e fonderie di alluminio. Il settore del rame e del carbone dell'azienda include circa quattro immobilizzazioni operative per il rame, tra cui Stati Uniti, Mongolia, Cile e Indonesia e oltre sei operazioni per il carbone in Australia e Sud Africa, nonché progetti di sviluppo. Le aziende di diamanti e minerali della società includono estrazione, raffinazione e operazioni di marketing in circa cinque settori. L'azienda opera un portafoglio di minerali di ferro, rifornendo il commercio dei minerali di ferro trasportato via mare in tutto il mondo. Le miniere di minerale di ferro si trovano in Australia e Canada.

Il prezzo attuale dell'azione Rio Tinto PLC - USD è di 98.74 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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