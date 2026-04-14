Negozia Helmerich And Payne - HP CFD

Su Helmerich And Payne

Helmerich & Payne, Inc. è un fornitore di soluzioni di perforazione che opera nei bacini di produzione di petrolio e gas onshore degli Stati Uniti, in Sud America e in Medio Oriente. Le operazioni di trivellazione dell'azienda consistono nell'appaltare attrezzature di proprietà dell'azienda principalmente a società di esplorazione di petrolio e gas. Le attività di servizi di perforazione della Società sono organizzate in tre segmenti: North America Solutions, Offshore Gulf of Mexico e International Solutions. Le attività di North America Solutions sono situate principalmente in Colorado, Louisiana, New Mexico, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Texas, Utah, West Virginia e Wyoming. Le attività di Offshore Gulf of Mexico sono condotte in Louisiana e nelle acque federali degli Stati Uniti nel Golfo del Messico. Le attività di International Solutions hanno impianti di perforazione situati principalmente in quattro località internazionali: Argentina, Bahrein, Colombia ed Emirati Arabi Uniti.

Il prezzo attuale dell'azione Helmerich And Payne è di 34.58 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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