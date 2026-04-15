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Su TJX Companies Inc

TJX Companies, Inc. (TJX) è un rivenditore di articoli di abbigliamento e articoli per la casa a prezzo ridotto negli Stati Uniti e in tutto il mondo. La Società opera attraverso quattro segmenti: Marmaxx, HomeGoods, TJX Canada e TJX International. T.J. Le catene Maxx e Marshall negli Stati Uniti sono state negli Stati Uniti il rivenditore fuori prezzo negli Stati Uniti, con un totale di 2.221 negozi, a partire dal 28 gennaio 2017. La catena HomeGoods era un rivenditore fuori mercato delle mode domestiche negli Stati Uniti con 579 negozi. Il segmento TJX Canada gestisce le catene Winners, HomeSense e Marshalls in Canada. Winners è il rivenditore di abbigliamento e abbigliamento per la casa in Canada. HomeSense offre in Canada moda per la casa. Il segmento TJX International gestisce il T.K. Le catene Maxx e HomeSense in Europa. Con 503 negozi, T.K. Maxx ha operato nel Regno Unito, Irlanda, Germania, Polonia, Austria e Paesi Bassi.

Il prezzo attuale dell'azione TJX è di 160.77 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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