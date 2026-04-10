Negozia Aurora Innovation, Inc. - AUR CFD

Su Aurora Innovation, Inc.

Aurora Innovation, Inc., già Reinvent Technology Partners Y, è una società di tecnologia per veicoli a guida autonoma. Il suo prodotto, Aurora Driver, è una piattaforma che riunisce software, hardware e servizi di dati per la guida autonoma di veicoli passeggeri, veicoli commerciali leggeri e autocarri pesanti. Aurora Driver comprende Aurora Horizon e Aurora Connect. Aurora Horizon è un servizio di guida autonoma progettato per vettori e flotte private. Aurora Connect offre reti di ride-hailing. L'Aurora Driver è composto da sensori, software e computer. La sua suite di sensori progettati su misura comprende il FirstLight Lidar, il radar di imaging a lungo raggio e le telecamere che lavorano insieme per costruire una rappresentazione tridimensionale (3D) del mondo. Aurora Beacon monitora lo stato di salute del veicolo e le situazioni sulla strada. Aurora Shield integra l'Aurora Driver e le operazioni degli utenti con assistenza stradale, supporto hardware e pacchetti di assistenza e manutenzione del veicolo.

Il prezzo attuale dell'azione Aurora Innovation, Inc. è di 4.1385 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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