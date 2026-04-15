Negozia Thor Industries - THO CFD

Su Thor Industries

Thor Industries, Inc. produce una serie di veicoli ricreazionali (RV) negli Stati Uniti e li vende principalmente negli Stati Uniti e in Canada, oltre a parti e accessori correlati. L'azienda opera attraverso tre segmenti: Veicoli ricreazionali trainabili nordamericani, Veicoli ricreazionali motorizzati nordamericani e Veicoli ricreazionali europei. Il segmento dei veicoli ricreazionali rimorchiabili nordamericani comprende Airstream (rimorchiabili), Heartland (compresi Cruiser RV e DRV), Jayco (compresi Jayco rimorchiabili, Starcraft e Highland Ridge), Keystone (compresi CrossRoads e Dutchmen), KZ (compresi Venture RV) e Tiffin Group (Vanleigh RV). Il segmento dei veicoli ricreazionali motorizzati nordamericani comprende Airstream (motorizzati), Jayco (compresi Jayco motorizzati ed Entegra Coach), Thor Motor Coach e Tiffin Group (Tiffin Motorhomes, Inc). Il segmento Veicoli ricreazionali europei è costituito esclusivamente dalle attività di EHG.

Il prezzo attuale dell'azione Thor Industries è di 75.71 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: VBI Vaccines Inc., Ambarella, Inc. - Ordinary Shar, SuRo Capital Corp., Eos Energy Enterprises, Inc., Ametek e Wendel. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.