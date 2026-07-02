Negozia The Wendy's Company - WEN

Su The Wendy's Company

Wendy's Company è impegnata nella gestione, nello sviluppo e nel franchising di un sistema di ristoranti a servizio rapido. La Società opera attraverso tre segmenti: Wendy's U.S., Wendy's International e Global Real Estate & Development. Il segmento Wendy's U.S. comprende la gestione e il franchising dei ristoranti Wendy's negli Stati Uniti. Il segmento Wendy's International comprende la gestione e il franchising dei ristoranti Wendy's in Paesi e territori diversi dagli Stati Uniti. Il segmento Global Real Estate & Development comprende le attività immobiliari per i siti di proprietà e per quelli affittati da terzi, che sono affittati e/o subaffittati ai franchisee, e include anche la quota di reddito della joint venture immobiliare TimWen. La Società gestisce circa 5.938 ristoranti Wendy's negli Stati Uniti. Di questi ristoranti, oltre 403 sono gestiti dalla Società e 5.535 sono gestiti da circa 228 franchisee.

Il prezzo attuale dell'azione The Wendy's Company è di 8.6 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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