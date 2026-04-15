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Su The J. M. Smucker Company

J. M. Smucker Company è impegnata nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentari e bevande. I segmenti dell'azienda comprendono U.S. Retail Pet Foods, U.S. Retail Coffee e U.S. Retail Consumer Foods. I suoi prodotti comprendono caffè, cibo per cani, cibo per gatti, snack per animali domestici, burro di arachidi, creme spalmabili alla frutta, prodotti surgelati, accorciamenti e oli, prodotti per il controllo delle porzioni, succhi e bevande, miscele e ingredienti per la cottura. Il segmento U.S. Retail Pet Foods comprende i prodotti a marchio Rachael Ray Nutrish, Meow Mix, Milk-Bone, 9Lives, Kibbles 'n Bits, Pup-Peroni e Nature's Recipe. Il segmento U.S. Retail Coffee comprende principalmente le vendite nazionali di caffè a marchio Folgers, Dunkin' e Cafe Bustelo. Il segmento U.S. Retail Consumer Foods comprende principalmente le vendite sul territorio nazionale dei prodotti a marchio Smucker's e Jif.

Il prezzo attuale dell'azione The J. M. Smucker Company è di 93.7 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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