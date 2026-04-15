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Su Texas Instruments Incorporated

TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED progetta, produce e vende semiconduttori a progettisti e fabbricanti di elettronica in tutto il mondo. La Società opera attraverso due sezioni: Analogico ed Elaborazione Integrata. A partire dal 31 Dicembre 2016, la Società svolge attività di progettazione, produzione e vendita in oltre 30 Paesii. La linea di prodotti del segmento analogico comprende Analogico e Logico ad Alto Volume (HVAL), Gestione dell'Alimentazione (Potenza), Analogico ad Alte Prestazioni (HPA) e Analogico della Silicon Valley (SVA). I prodotti HVAL supportano applicazioni, quali dispositivi per la sicurezza automobilistica, dispositivi touchscreen, drivers per motori a basso voltaggio e drivers e dispositivi di motri integrati. La linea di prodotti della sezione di Elaborazione Integrata include Processori, Microcontrollori e Connettività. I Processori includono processori a segnale digitale (DPSs) e processori per applicazioni. DPSs compie calcoli matematici per processare dati digitali.

Il prezzo attuale dell'azione Texas Instruments Incorporated è di 215.32 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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