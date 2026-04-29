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Su Hormel Foods

Hormel Foods Corporation è un'azienda alimentare globale. I suoi segmenti comprendono Prodotti alimentari, Alimenti refrigerati, Jennie-O Turkey Store e Internazionale e altro. Il segmento Prodotti alimentari comprende principalmente la lavorazione, la commercializzazione e la vendita di prodotti alimentari a lunga conservazione venduti prevalentemente al dettaglio, nonché la vendita di prodotti nutrizionali e a marchio privato a lunga conservazione a clienti del settore alimentare, della ristorazione e dell'industria. Il segmento degli Alimenti refrigerati consiste principalmente nella lavorazione, commercializzazione e vendita di prodotti a base di carne suina, bovina e di pollame, di marca e non, destinati a clienti del settore retail, foodservice, gastronomia, convenience store e commerciale. Il segmento Jennie-O Turkey Store consiste principalmente nella lavorazione, commercializzazione e vendita di prodotti a base di tacchino di marca e non di marca per la vendita al dettaglio, il foodservice e i clienti commerciali. Il segmento International & Other comprende Hormel Foods International, che produce, commercializza e vende i prodotti della Società a livello internazionale.

Il prezzo attuale dell'azione Hormel Foods è di 21.02 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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