Negozia Teradyne - TER CFD

Su Teradyne, Inc.

Teradyne, Inc. fornisce sistemi di interconnessione e attrezzature di collaudo automatico. I prodotti di collaudo auomatico includono sistemi per il collaudo dei semiconduttori (semiconductor test systems), dei circuiti elettronici (assembly test systems), dei componenti elettronici degli autoveicoli (diagnostic solutions) e delle reti di accesso a banda larga e voce (broadband test systems). I prodotti e i servizi dei sistemi di interconnessione (connection systems) includono connettori a pettine per un'elevata ampiezza di banda e connettori correlati utilizzati nei sistemi elettronici e sistemi di schede madri che includono le schede madri e i connettori di Teradyne.

Il prezzo attuale dell'azione Teradyne è di 362.09 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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