Negozia Inovio Pharmaceuticals, Inc. - INO

Su Inovio Pharmaceuticals, Inc.

Inovio Pharmaceuticals, Inc. (INOVIO) è una società di biotecnologie. L'azienda si concentra sull'immissione sul mercato di farmaci e vaccini a base di acido desossiribonucleico (DNA) progettati per aiutare a proteggere le persone dalle malattie infettive, tra cui il COVID-19, e per aiutare a curare le persone affette da cancro e da patologie associate al papillomavirus umano (HPV). La sua pipeline di farmaci a base di DNA consiste in tre tipi di prodotti candidati, ovvero vaccini profilattici a base di DNA, immunoterapie terapeutiche a base di DNA e anticorpi monoclonali e bispecifici codificati a DNA (dMAbs e dBTAs), che utilizzano i due componenti della piattaforma integrata di INOVIO, SynCon e CELLECTRA. La tecnologia SynCon dell'azienda crea plasmidi ottimizzati. I dispositivi di somministrazione intelligente CELLECTRA di INOVIO facilitano l'assorbimento dei farmaci a base di DNA nelle cellule. I farmaci a DNA SynCon sono progettati per generare risposte anticorpali e di cellule T specifiche per l'antigene.

Il prezzo attuale dell'azione Inovio Pharmaceuticals, Inc. è di 1.0721 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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