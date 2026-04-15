Negozia Progressive - PGR CFD

Su Progressive Corp

The Progressive Corporation è una holding assicurativa. Le filiali e le società affiliate assicurative della Compagnia forniscono assicurazioni personali e commerciali per auto e proprietà, altre assicurazioni sulla proprietà, infortuni e servizi correlati. La Società opera attraverso i segmenti Linee Personali, Linee Commerciali e Proprietà. Il segmento Linee Personali della Compagnia redige assicurazioni per auto personali e veicoli ricreativi e di altro tipo. L'attività di Linee Commerciali redige polizze per responsabilità primarie, danni fisici e altre assicurazioni relative ad auto per automobili e camion di proprietà e/o gestiti prevalentemente da piccole imprese come parte del mercato automobilistico commerciale. L'ASI è una compagnia di proprietari di case negli Stati Uniti, specializzata in assicurazioni di proprietà personali e commerciali, assicurazione personale per l'ombrello e assicurazione primaria ed eccedentaria. L'attività di servizi della Società comprende le procedure / i piani di assicurazione auto commerciali (CAIP) e le attività commerciali della Commissione.

Il prezzo attuale dell'azione Progressive è di 202.3 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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