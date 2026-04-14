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Su Komatsu Ltd.

KOMATSU LTD. è un'azienda con sede in Giappone che si occupa principalmente di ricerca, sviluppo, vendita e finanziamento di prodotti come le macchine da costruzione. L'azienda opera in tre settori di attività. Il segmento Macchine e veicoli per l'edilizia fornisce macchine per la perforazione, macchine per il carico, macchine per la preparazione del terreno e del fondo stradale, macchine per il trasporto, macchine per la silvicoltura, macchine per l'edilizia sotterranea, macchine per l'estrazione sotterranea, macchine per il riciclaggio ambientale, veicoli industriali, prodotti fusi e servizi logistici. Il segmento Retail Finance è impegnato nelle attività di finanziamento delle vendite di attrezzature per l'edilizia e l'industria mineraria. Il segmento Industrial Machinery & Others fornisce, tra l'altro, macchine per la forgiatura, macchine per la lavorazione della lamiera, macchine utensili, dispositivi per il controllo della temperatura, munizioni e veicoli blindati per la difesa. L'azienda fornisce anche laser a eccimeri per altre apparecchiature per l'esposizione dei semiconduttori.

Il prezzo attuale dell'azione Komatsu Ltd. è di 7029.16 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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