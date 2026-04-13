Negozia Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II - EOS CFD
Su Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (il Fondo) è una società d'investimento diversificata a gestione chiusa. L'obiettivo d'investimento primario del Fondo è fornire reddito corrente, con un obiettivo secondario di rivalutazione del capitale. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio di azioni ordinarie a media e grande capitalizzazione. In condizioni di mercato normali, il Fondo cerca di generare guadagni correnti dai premi delle opzioni vendendo opzioni call coperte su una parte sostanziale dei titoli in portafoglio. In condizioni di mercato normali, il Comparto investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni ordinarie. Il Comparto investe principalmente in azioni ordinarie di emittenti statunitensi, sebbene possa investire fino al 25% delle proprie attività totali in titoli di emittenti esteri, compresi gli American Depositary Receipts (ADR) e altri. Inoltre, il Fondo può investire fino al 20% del proprio patrimonio totale in altri strumenti derivati. Il consulente per gli investimenti del Fondo è Eaton Vance Management.
Il prezzo attuale dell'azione Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II è di 21.4 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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