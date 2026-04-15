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Su Teradata

Teradata Corporation (Teradata) si concentra sulla fornitura di una piattaforma dati multi-cloud connessa per l'analisi aziendale. La piattaforma Teradata Vantage dell'azienda consente ai clienti di integrare e semplificare il proprio ecosistema di dati e analisi, di ottimizzare l'accesso e la gestione dei dati e di utilizzare le analisi per ricavare valore di business da diversi tipi di dati. La piattaforma Teradata Vantage è progettata e realizzata per funzionare in ambienti on-premise, cloud privati e cloud pubblici. I segmenti geografici dell'azienda comprendono la regione Americas (Nord America e America Latina), la regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) e la regione APJ (Asia Pacifico e Giappone). La piattaforma dell'azienda offre una completa integrazione di set di dati, strumenti, linguaggi analitici e funzioni, comprese tecnologie commerciali e open-source. L'azienda serve diversi settori: automobilistico, energia e risorse naturali, servizi finanziari, pubblica amministrazione, sanità, produzione, vendita al dettaglio e telecomunicazioni.

Il prezzo attuale dell'azione Teradata è di 26.79 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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