Negozia Somnigroup International Inc - TPX CFD

Su Tempur Sealy International

Tempur Sealy International, Inc. progetta, produce e distribuisce prodotti per il letto, tra cui materassi, fondazioni e basi regolabili, e altri prodotti, tra cui cuscini e altri accessori. L'azienda opera attraverso due segmenti: Nord America e Internazionale. Il segmento Nord America comprende le filiali di produzione e distribuzione di Tempur e Sealy, le joint venture e i licenziatari situati negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Il segmento Internazionale comprende le filiali di produzione e distribuzione Tempur, le filiali di distribuzione Sealy, le joint venture e i licenziatari situati in Europa, Asia-Pacifico e America Latina (escluso il Messico). Il portafoglio marchi della Società comprende Tempur, Tempur-Pedic, Sealy con tecnologia Posturepedic e Stearns & Foster, mentre le offerte non di marca includono prodotti OEM (Original Equipment Manufacturer) a marchio privato.

Il prezzo attuale dell'azione Somnigroup International Inc è di 80.68 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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