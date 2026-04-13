Negozia Eurofins Scientific - ERFp CFD
Su Eurofins Scientific SE
EUROFINS SCIENTIFIC SE è una compagnia con sede in Lussemburgo impegnata nell'industria dei servizi commerciali di supporto. L'Azienda si unisce ad una parte del gruppo di laboratori che forniscono una gamma di servizi per esami analitici a governi ed alle industrie farmaceutiche, alimentari, ambientali e dei prodotti di consumo. Opera attraverso numerose controllate, come VRL Laboratories negli Stati Uniti, Institut Nehring GmbH in Germania, Agfirst Bay of Plenty, un laboratorio esami sulla maturazione della frutta in Nuova Zelanda, e Megalab SA, un laboratorio di diagnostica clinica in Spagna. È attiva attraverso Ahma Group, Villapharma, Exova laboratori esami ambientali nel Canda Orientale, ASL analises ambientais in Brasile, MVZ fur Laboratoriumsmedizin am Hygiene-Institut Gmbh, Alphora Research, Genoma Laboratory Group, Ana Laboratories Inc, Lifecodexx AG, Gatc Biotech AG, Japan Analytical Chemistry Consultants Co. Ltd. (''Jacc''), Tsing Hua and Ecopro Research K.K. (''Ecopro'') and Craft Technologies.
Il prezzo attuale dell'azione Eurofins Scientific è di 63.25 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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