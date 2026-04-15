Negozia Synchrony Financial - SYF CFD

Su Synchrony Financial

Synchrony Financial è una società di servizi finanziari per i consumatori. La Società fornisce una gamma di prodotti di credito attraverso programmi stabiliti con un gruppo di rivenditori nazionali e regionali, commercianti locali, produttori, gruppi di acquisto, associazioni industriali e fornitori di servizi sanitari. Le attività di fatturato della Società sono gestite attraverso tre piattaforme di vendita: Carte Retail, Soluzioni di Pagamento e Credito per la salute. Offre i suoi prodotti di credito attraverso la sua controllata, Synchrony Bank (la Banca). Attraverso la Banca offre una gamma di prodotti di deposito assicurati dalla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), inclusi certificati di deposito, conti individuali di pensionamento (IRA), conti del mercato monetario e conti di risparmio. La Società offre tre tipi di prodotti di credito: carte di credito, prodotti di credito commerciale e prestiti rateali. La Società offre anche un prodotto di cancellazione del debito. Offre due tipi di carte di credito: carte di credito a marchio privato e carte doppie.

Il prezzo attuale dell'azione Synchrony Financial è di 76.18 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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