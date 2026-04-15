Negozia Stanley Black And Decker - SWK CFD

Su Stanley Black & Decker, Inc.

Stanley Works è un produttore mondiale di attrezzi e prodotti per porte. Una considerevole quantità dei prodotti della società viene venduta attraverso centri per la casa e canali di distribuzione di massa negli Stati Uniti. Le attività della società Stanley si suddividono in due segmenti commerciali: Tools (attrezzi) e Doors (porte). Il segmento Tools produce e commercializza attrezzi per carpenteria, meccanica, impianti pneumatici e idraulici nonché kit di attrezzi. Il segmento Doors produce e vende porte automatiche, nonché sportelli e sistemi per ripostigli, arredi domestici, serrature, articoli di ferramenta commerciali e di consumo, sistemi di sicurezza di controllo degli accessi e sistemi di monitoraggio di pazienti.

Il prezzo attuale dell'azione Stanley Black And Decker è di 67.05 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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