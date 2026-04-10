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Su Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG è una banca d'investimento con sede in Germania e una società di servizi finanziari. La Società offre una gamma di prodotti e servizi di investimento, finanziari e correlati a privati, enti e clienti istituzionali. Le sue attività commerciali sono suddivise in tre segmenti: Banca Aziendale e d'Investimento, che offre prodotti e servizi bancari di investimento e transazioni per clienti aziendali e istituzionali; Banca Privati e Commerciale, che offre ai clienti privati, aziendali e di gestione patrimoniale una vasta gamma di prodotti, dai servizi bancari standard ai singoli investimenti e consulenza finanziaria; e Gestione Patrimoniale, le cui capacità d'investimento abbracciano strategie sia attive che passive e una serie di classi di attività, tra cui azioni, reddito fisso, immobili e investimenti sostenibili.

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Il prezzo attuale dell'azione Deutsche Bank AG è di 27.84 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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