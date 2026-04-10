Negozia Currys PLC - CURY.L CFD

Su Currys PLC

DIXONS CARPHONE PLC è una società di vendita al dettaglio e fornitura di servizi elettrici specializzati e per telecomunicazioni. La Società opera attraverso quattro segmenti: Regno Unito & Irlanda, Paesi Nordici, l'Europa Meridionale e il Connected World Services (CWS). DIXONS CARPHONE PLC offre una vasta gamma di apparecchiature elettriche e i prodotti mobili, connettività e esperto dei servizi post-vendita da Geek Squad e KNOWHOW. I marchi primari includono Carphone Warehouse, CurrysPCWorld e Simplifydigital nel Regno Unito e in Irlanda; Elkjop, ElkjopPhonehouse, Elgiganten, Elgiganten Phone House, Gigantti e Lefdal nei paesi Nordici; Kotsovolos in Grecia; Dixons Travel in un certo numero di Regno Unito e Irlanda aeroporti e telefono casa in Spagna. I marchi di servizi includono know-how nel Regno Unito, in Irlanda e nei paesi Scandinavi e Geek Squad nel Regno Unito e in Irlanda e Spagna. Il suo Business-to-business (B2B) servizi sono forniti attraverso il mondo connesso, servizi business CurrysPCWorld e Carphone Warehouse Business.

Il prezzo attuale dell'azione Currys PLC è di 1.36063 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Shoals Technologies Group, Ocugen, Inc., Campbell Soup, Allison Transmission Holdings, Summer Infant, Inc. e Lemonade, Inc.. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.