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Su PPL Corp

PPL Corporation (PPL) è una holding di utenze. Tramite le sue consociate, PPL fornisce elettricità ai clienti nel Regno Unito, Pennsylvania, Kentucky, Virginia e Tennessee; consegna gas naturale ai clienti nel Kentucky e genera elettricità dalle centrali elettriche nel Kentucky. PPL opera attraverso il Segmento regolamentato nel Regno Unito, il Segmento Regolamentato del Kentucky e il Segmento Regolamentato della Pennsylvania. Il Segmento Regolato del Regno Unito è costituito da PPL Global, che comprende le operazioni di distribuzione di energia elettrica regolate dalla PPL WPD (WPD), i risultati della copertura degli utili del WPD dalla sterlina britannica in dollari statunitensi e alcuni costi, come le tasse sul reddito degli Stati Uniti, costi amministrativi e costi di finanziamento assegnati. Il segmento Kentucky Regulated comprende le attività di Louisville Gas and Electric Company (LG&E) e KU Energy LLC (LKE). Il segmento Regolamentato della Pennsylvania è costituito da PPL Electric Utilities Corporation (PPL Electric).

Il prezzo attuale dell'azione PPL è di 39.32 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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