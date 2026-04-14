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Su Suzuki Motor Corporation

SUZUKI MOTOR CORPORATION è una società con sede in Giappone che si occupa principalmente della produzione e della vendita di prodotti automobilistici. La Società opera in tre segmenti di attività. Il segmento dei veicoli a quattro ruote si occupa principalmente della produzione e della vendita di automobili di tipo mini, di tipo piccolo, di automobili generiche, di veicoli per il benessere, di parti e accessori per automobili, nonché della fornitura di servizi post-vendita e di servizi logistici. Il segmento Veicoli a due ruote si occupa principalmente della produzione e della vendita di motociclette, passeggini, parti e accessori. Il segmento Marine and Other si occupa della produzione e della vendita di motori fuoribordo, della vendita di sedie a rotelle elettriche e della vendita di case.

Il prezzo attuale dell'azione Suzuki Motor Corporation è di 1838.65 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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