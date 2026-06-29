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Su Boustead

Boustead Singapore Limited è una holding di investimento con sede a Singapore. L'azienda è un fornitore di servizi di ingegneria e tecnologia per le infrastrutture. L'azienda opera attraverso cinque segmenti: Ingegneria energetica, Immobiliare, Geospaziale, Sanità e Attività di sede. Il segmento Ingegneria energetica comprende la progettazione, l'ingegnerizzazione e la fornitura di sistemi, tra cui sistemi di riscaldamento, unità di recupero del calore residuo, sistemi di controllo dei processi e impianti di trattamento delle acque e delle acque reflue per le industrie petrolifere e del gas, petrolchimiche ed elettriche. Il segmento Real Estate comprende l'ingegneria, la costruzione e lo sviluppo di parchi commerciali e industriali. Il segmento Geospaziale comprende la distribuzione e i servizi professionali per il settore geospaziale Esri. Il segmento Healthcare comprende la distribuzione e i servizi per le soluzioni mediche che affrontano le malattie croniche. Le sue attività di sede comprendono la gestione delle divisioni del gruppo per massimizzare i rendimenti degli azionisti.

Il prezzo attuale dell'azione Boustead è di 1.9979 SGD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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