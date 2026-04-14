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Su Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. opera principalmente nel settore immobiliare. La Società opera in cinque segmenti di attività. Il segmento Real Estate Leasing si occupa di sviluppo, locazione e gestione di edifici per uffici e condomini. Questo segmento gestisce anche alberghi e affitta sale per eventi e sale conferenze. Il segmento Vendite immobiliari si occupa dello sviluppo e della vendita di condomini, edifici, case unifamiliari, terreni abitativi e altre proprietà. Il segmento Lavori completati si occupa della costruzione di case unifamiliari e di opere edili. Il segmento Distribuzione immobiliare fornisce servizi di intermediazione e di agenzia di vendita per l'acquisto e la vendita di immobili. Il segmento Altro è impegnato nella gestione di fitness club e catering.

Il prezzo attuale dell'azione Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. è di 4840.25 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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