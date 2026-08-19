Negozia Snam SPA - SRGit

Su Snam SpA

Snam S.p.A. è una società con sede in Italia impegnata nella gestione di servizi di gas naturale. La società è suddivisa in quattro segmenti operativi. Il segmento Trasporto include servizi relativi al trasporto di gas, tra cui la gestione e il trasporto del gas presso i punti di ingresso della rete del gas ai punti di riconsegna. Possiede infrastrutture di trasporto di gasdotti. Il segmento Rigassificazione si concentra sulle attività di estrazione di gas naturale, liquefazione per il trasporto via nave e rigassificazione successiva. Il segmento Stoccaggio include depositi, impianti di trattamento gas, impianti di compressione e il sistema di dispacciamento. Il segmento Distribuzione include la distribuzione del gas attraverso reti di trasporto locale da punti di consegna presso le stazioni di misurazione e riduzione ai punti di riconsegna della rete di distribuzione di gas ai clienti finali. Inoltre, Snam S.p.A., quale capogruppo, si concentra sulla pianificazione, gestione, coordinamento e controllo del gruppo.

Il prezzo attuale dell'azione Snam SPA è di 5.7975 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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