Negozia Sasol Limited - SSL CFD

Su Sasol Ltd (ADR)

Sasol Ltd. è un gruppo integrato che si occupa di gas e petrolio e ha significative partecipazioni anche nel settore chimico. La società ha sede in Sud Africa e opera in 23 paesi di tutto il mondo. Soasol Ltd utilizza la sua tecnologia proprietaria per la produzione commerciale di carburanti sintetici e prodotti chimici ottenuti da carbone di qualità inferiore. La società è impegnata nello sviluppo di un sistema basato sulla sua tecnologia che consente la conversione del gas naturale in gasolio e sostanze chimiche. Sasol produce oltre 200 tipi di carburanti e prodotti chimici che vende in più di 90 paesi. Gestisce inoltre miniere di carbone che utilizza come materia prima per gli impianti chimici e di carburanti sintetici. Produce e commercializza gas di sintesi e gestisce una raffineria di petrolio greggio in Sud Africa. Le attività della società sono suddivise in: Sasol Mining, Sasol Synfuels, Sasol Oil and Gas, Sasol Olefins and Surfactants, Sasol Polymers, Sasol Solvents, Sasol Wax, Sasol Nitro e Other.

Il prezzo attuale dell'azione Sasol Limited è di 12.75 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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