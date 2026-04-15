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Su Raytheon Technologies Corp

Raytheon Technologies Corp, in precedenza, United Technologies Corporation è impegnata a fornire prodotti e servizi altamente tecnologici ai sistemi di costruzione e alle industrie aerospaziali di tutto il mondo. La Società opera attraverso segmenti come Pratt & Whitney e Collins Aerospace Systems. Il segmento Pratt & Whitney fornisce motori aeronautici per i mercati commerciale, militare, business jet e dell'aviazione generale. Il segmento Pratt & Whitney offre servizi di gestione della flotta e servizi di manutenzione, riparazione e revisione post-vendita. Il segmento Collins Aerospace Systems offre prodotti aerospaziali e soluzioni di servizio post-vendita per produttori di aeromobili, compagnie aeree, mercati aeronautici regionali, commerciali e generali, operazioni militari, spaziali e sottomarine.

Il prezzo attuale dell'azione RTX Corporation è di 198.53 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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