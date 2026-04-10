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Su Credit Agricole SA

CREDIT AGRICOLE SA è un gruppo bancario francese che offre servizi bancari e assicurativi attraverso una rete di banche regionali, locali e le sue filiali. I principali settori di attività della banca comprendono il Retail Banking, che include il retail banking francese e internazionale; i Servizi Finanziari Specializzati che interessa la gestione patrimoniale e dei titoli, assicurazioni, credito al consumo, private banking, leasing e factoring e società controllate e attività specializzate; e Corporate e Investment Banking che offre una gamma di prodotti e servizi nei mercati dei capitali, intermediazione, investment banking, finanza strutturata e commercial banking. Credit Agricole opera tramite vari marchi tra cui LCL Banking& Insurance, BforBank, LCL Private Banking, Amundi, CPR Asset Management, Credit Agricole Assurances, Eurofactor, Sofinco, Indosuez Wealth Management e molti altri. Oltre alla Francia, la Società è anche presente in altri Paesi, tra cui Italia, Polonia e Marocco.

Il prezzo attuale dell'azione Credit Agricole è di 17.135 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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