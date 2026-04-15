Negozia Rockwell Automat - ROK CFD

Su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (Rockwell Automation) è un fornitore di soluzioni di alimentazione, controllo e informazione per l'automazione industriale per i produttori. La Società opera attraverso due segmenti: Architettura e Software e Prodotti di Controllo e Soluzioni. Il segmento Architettura e Software contiene vari componenti hardware, software e di comunicazione dell'architettura integrata di controllo e informazioni della Società, in grado di controllare i processi industriali del cliente e di collegarsi con la propria azienda manifatturiera. Architettura e Software dispone di un portafoglio di prodotti, tra cui piattaforme di controllo che eseguono più discipline di controllo e monitoraggio delle applicazioni, inclusi processi discreti, batch e continui, controllo degli azionamenti, controllo del movimento e controllo della sicurezza delle macchine. Il portafoglio di prodotti Prodotti di Controllo e Soluzioni comprende avviatori di motore elettromeccanici ed elettronici a bassa e media tensione, dispositivi di segnalazione, dispositivi di terminazione e protezione, relè e timer.

Il prezzo attuale dell'azione Rockwell Automat è di 396.4 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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