Negozia PureCycle Technologies, Inc. - PCTus CFD
Su PureCycle Technologies, Inc.
PureCycle Technologies, Inc. (PureCycle), già Roth CH Acquisition I Co. è impegnata nella commercializzazione della tecnologia di riciclaggio di purificazione a base di solventi, sviluppata da The Procter & Gamble Company (P&G), per la trasformazione dei rifiuti di polipropilene in resina. Il processo tecnologico PureCycle dell'azienda rimuove il colore, l'odore e altri contaminanti dalle materie prime riciclate, ottenendo un polipropilene (PP) simile a quello vergine per qualsiasi mercato del PP.
Il prezzo attuale dell'azione PureCycle Technologies, Inc. è di 6.84 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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