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Su Rackspace Technology, Inc.

Rackspace Technology, Inc. è un'azienda di servizi tecnologici multicloud end-to-end. L'azienda progetta, costruisce e gestisce ambienti cloud su tutte le piattaforme tecnologiche. L'azienda opera attraverso tre segmenti: Servizi Multicloud, Apps & Cross Platform e OpenStack Public Cloud. Il segmento Multicloud Services comprende le offerte di servizi multicloud e i servizi professionali relativi alla progettazione e alla realizzazione di soluzioni multicloud e di applicazioni cloud-native. Il segmento Apps & Cross Platform comprende applicazioni gestite, servizi di sicurezza e dati gestiti, nonché servizi professionali relativi alla progettazione e all'implementazione di applicazioni, servizi di sicurezza e dati. Il segmento OpenStack Public Cloud consente di eseguire applicazioni su un cloud pubblico costruito su tecnologia open-source. Inoltre, consente di far funzionare piattaforme di cloud pubblico e di hosting gestito, grazie a tecnologie come lo strumento RackConnect.

Il prezzo attuale dell'azione Rackspace Technology, Inc. è di 1.17 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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