Negozia Pultegroup - PHM CFD

Su PulteGroup, Inc.

Pulte Homes, Inc. è una holding le cui società controllate si occupano di costruzioni edili e servizi finanziari. Il segmento Homebuilding è costituito da due unità commerciali: Domestic Homebuilding e International Homebuilding. Il segmento Domestic Homebuilding, che rappresenta l’attività principale della società, si occupa dell’acquisizione e dello sviluppo di appezzamenti principalmente per scopi residenziali negli Stati Uniti continentali, e della costruzione di case in tali appezzamenti destinate agli acquirenti di prime case, acquirenti che desiderano permutare la propria casa e adulti attivi. Il segmento International Homebuilding si occupa principalmente dell’acquisizione e dello sviluppo di appezzamenti per scopi residenziali e della costruzione di case in Messico, Porto Rico e Argentina. Il segmento Financial Services è impegnato in attività di mutui ipotecari e titoli che vengono svolte attraverso Pulte Mortgage LLC e le altre controllate.

Il prezzo attuale dell'azione Pultegroup è di 120.8 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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